NDA ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। इसकी घोषणा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को की। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। राधाकृष्णन के नाम को पार्टी मुख्यालय में भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में अंतिम रूप दिया गया। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को आयोजित होगा।

राधाकृष्णन के नाम की घोषणा करते हुए नड्डा ने कहा, "हम चाहते हैं कि अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो। हमने विपक्षी नेताओं से संपर्क किया है।" उन्होंने आगे कहा, "सीपी राधाकृष्णन एक राजनेता माने जाते हैं और तमिलनाडु में समाज के सभी वर्गों में उनका सम्मान है।" एनडीए ने गठबंधन के उम्मीदवार को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत किया था। यह फैसला 21 जुलाई को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद आया है।

NDA announces Maharashtra Governor CP Radhakrishnan as its candidate for the Vice Presidential election pic.twitter.com/IQhoLVXm1u — ANI (@ANI) August 17, 2025

धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान इस्तीफा दे दिया था। हालाँकि, विपक्ष ने दावा किया कि सरकार के साथ मतभेदों के कारण ऐसा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल में बहुमत के साथ, एनडीए को चुनाव लड़ने पर आसान जीत मिलने की पूरी संभावना है।

विपक्षी दल 18 अगस्त को चर्चा के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकता है। इस बीच, एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों को नामांकन दाखिल करने के लिए 21 अगस्त को दिल्ली बुलाया गया है।

Web Title: NDA announces Maharashtra Governor CP Radhakrishnan as its candidate for the Vice Presidential election