देसी ऐड-टेक कंपनी बाईजूस पर लगा बड़ा आरोप, NCPCR का दावा- कोर्स लेने के लिए कंपनी खरीद रही है बच्चे और माता-पिता का फोन नंबर-दे रही है धमकी

Highlights भारतीय ऐड-टेक कंपनी बाईजूस पर बड़ा आरोप लगा है। आरोप के तहत कंपनी कोर्स बेचने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल कर रही है। इस आरोप के मुताबिक, कंपनी बच्चे और उसके माता-पिता का नंबर खरीदने के साथ उन्हें धमकी भी दे रही है।

नई दिल्ली:भारत की सबसे बड़ी ऐड-टेक कंपनी बाईजूस पर आरोप लगा है कि कंपनी कथित तौर पर बच्चों और उनके माता-पिता के फोन नंबर खरीद रही है और उन्हें धमकी भी दे रही है। इस पर बोलते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने कहा है कि कंपनी पर गंभीर आरोप लगे है जिसके तहत संस्था कार्रवाई भी शुरू करने जा रही है।

आरोप है कि कंपनी अपने कोर्स को बेचने के लिए नियमों का उल्लघंन कर रही है और बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की धमकी भी दे रही है। इस सिलसिले में बाइजूस के के सीईओ को पहले तलब भी किया जा चुका है।

आपको बता दें कि ऐड-टेक कंपनी बाईजूस पर यह आरोप लगे है कि कंपनी ने कथित तौर बच्चों और उनके माता-पिता के फोन नंबर को खरीद रही है। यही नहीं कंपनी पर यह भी आरोप लगे है कि वे उन्हें धमकी भी दे रही है कि अगर कंपनी का कोर्स नहीं खरीदा जाएगा तो वे बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर देंगे।

We came to know how Byju's buying phone numbers of children & their parents, rigorously following them & threatening them that their future will be ruined. They're targeting first-generation learners. We'll initiate action & if need be will make report & write to govt:NCPCR Chief pic.twitter.com/MEpOf7PRbx