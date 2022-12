NCP अध्यक्ष शरद पवार को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

Highlights एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 294,506(2) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

मुंबई: एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के सिल्वर ओक स्थित आवास पर एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। समाचार एजेंसी एएनआई ने मुंबई पुलिस के हवाले से बताया कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 294,506(2) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

An unidentified person called up NCP President Sharad Pawar's residence at Silver Oak & threatened to kill him. A case has been registered against an unidentified person. Police registered a case under section 294,506(2) of IPC and started further investigation: Mumbai Police