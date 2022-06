National Herald Case: सत्ता में बैठे लोगों को इतना गुरूर, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा, सीएम गहलोत और बघेल ने केंद्र सरकार पर किया हमला

Highlights राहुल गांधी के समर्थन में मार्च निकाला, कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इलाके में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी थी। प्रियंका गांधी ने तुगलक रोड थाने पहुंचकर नेताओं से मिलीं।

National Herald Case: कांग्रेस ने कथित धनशोधन के मामले में राहुल गांधी की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेशी को लेकर सोमवार को भाजपा और कांग्रेस में तीखा हमला हुआ। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके देश में आतंक फैला दिया है।

What does this mean? Entire nation is worried for them. They conduct unnecessary raids. There's pressure on them from the top. Many a time they don't want to conduct a raid...Still, they have to. This is a dangerous situation. So I thought of meeting them personally: Ashok Gehlot pic.twitter.com/xHHMYA7bnk — ANI (@ANI) June 13, 2022

नेशनल हेराल्ड मामले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1937 में हुई थी और तब से ही कांग्रेस पार्टी इसे इमदाद करती आई है। मीडिया के लोगों को पता है कि प्रिंट मीडिया जहां जहां छप रहा है उसकी क्या स्थिति है, वो ज्यादातर घाटे में चलता है।

Thousands of workers protested country-wide over the way our party leader was summoned in the National Herald case today: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel pic.twitter.com/UihGQ80Q1K — ANI (@ANI) June 13, 2022

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को इतना गुरूर है कि उन्हें जनता की कोई चिंता नहीं है वो सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं और उसमें वो सफल भी हो रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है।

#WATCH via ANI Multimedia | Delhi: Youth Congress President Srinivas BV dodges Policehttps://t.co/kGZxcNZQEx — ANI (@ANI) June 13, 2022

देश में दंगे हो रहे हैं, आग लग रही है, तनाव और झगड़े हो रहे हैं सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरे देश से अपील करनी चाहिए कि लोग आपसी भाईचारा बनाए रखें, पर ये कहने में भी मोदी जी को और अमित शाह जी को संकोच है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड के मामले में ED ने तलब किया है, इसके ख़िलाफ़ हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया है। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं।

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi reaches the Enforcement Directorate office in Delhi for the second round of interrogation after a break, to appear in the National Herald case. pic.twitter.com/rbDddTibRU — ANI (@ANI) June 13, 2022

केंद्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूजे के लिए बने हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार के कुएं से कांग्रेसी कंकालों का कोताहल दिखाई दे रहा है इससे एक बात साफ है कि कितनी बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स हो चुकी है।

This is nothing but politics. We condemn this...Had there been a legal point in this case, it would not have taken 8 years (for action). This is their method to harass people, but we will not be scared. We will continue to fight: Senior Congress leader Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/SHNA3zA6Y6 — ANI (@ANI) June 13, 2022

ये हंगामा इस बात को साफ करता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। क़ानून को अपना काम करने दीजिए। हंगामे से क़ानून पर असर नहीं पड़ेगा। मैंने भ्रष्टचार के खिलाफ क्रांति देखी है, भ्रष्टचार के पक्ष में क्रांति पहली बार देखने को मिल रही है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राहुल गांधी देश के एक सांसद हैं। ED के बुलाने पर उनको जाना चाहिए और अपना पक्ष ED के सामने रखना चाहिए। भारत का संविधान इतना मजबूत है कि अगर आप निर्दोष हैं तो आपको सजा नहीं मिलेगी।

Rahul Gandhi is an MP of this country. When ED summoned him, he should appear before them and present his side before ED officers. After that law will take its own course. India's law is so strong that you will never be punished if you are innocent: Assam CM Himanta Biswa Sarma pic.twitter.com/6qM0DmgYzQ — ANI (@ANI) June 13, 2022

