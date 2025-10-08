PM Modi Visit Mumbai: महाराष्ट्र में पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा, न्यू एयरपोर्ट और मेट्रो लाइन का उद्घाटन, जानें पूरा कार्यक्रम

PM Modi Visit Mumbai: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर से महाराष्ट्र के अपने दो दिवसीय दौरे की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले नवी मुंबई पहुँचेंगे और दोपहर लगभग 3 बजे नवनिर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद, लगभग 3:30 बजे, प्रधानमंत्री नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और लोकार्पण भी करेंगे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे।

अगले दिन, 9 अक्टूबर को, प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे मुंबई में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर की मेज़बानी करेंगे। दोपहर लगभग 1:40 बजे, दोनों देशों के प्रधानमंत्री मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में सीईओ फोरम में भाग लेंगे। इसके बाद, लगभग 2:45 बजे, दोनों प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण में शामिल होंगे। वे फेस्ट में मुख्य भाषण भी देंगे।

पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम

प्रधानमंत्री मोदी लगभग ₹19,650 करोड़ की लागत से निर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे।

नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत विकसित किया गया है।

मुंबई महानगर क्षेत्र के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में, NMIA, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) के साथ मिलकर काम करेगा ताकि भीड़भाड़ कम हो और मुंबई को वैश्विक बहु-हवाई अड्डा प्रणालियों की श्रेणी में शामिल किया जा सके। 1,160 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले इस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे कुशल हवाई अड्डों में से एक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और यह अंततः प्रति वर्ष 9 करोड़ यात्रियों (MPPA) और 3.25 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभाल सकेगा।

प्रधानमंत्री मोदी मुंबई मेट्रो लाइन 3 के चरण 2B का उद्घाटन करेंगे, जो आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक फैला है और जिसकी अनुमानित लागत लगभग 12,200 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही, वह पूरी मुंबई मेट्रो लाइन 3 (एक्वा लाइन) को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसकी कुल लागत 37,270 करोड़ रुपये से अधिक है, जो शहर के शहरी परिवहन परिवर्तन में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा।

A New Era of National Development, A Fulfilment of Aspirations

Inauguration of Navi Mumbai International Airport at the hands of PM Narendra Modi#ViksitMumbai#NaviMumbaiAirport#Maharashtrapic.twitter.com/nPeNW3fztL — MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) October 8, 2025

मुंबई की पहली और एकमात्र पूर्णतः भूमिगत मेट्रो लाइन के रूप में, यह परियोजना मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में आवागमन की नई परिभाषा गढ़ेगी और लाखों निवासियों के लिए एक तेज, अधिक कुशल और आधुनिक परिवहन समाधान प्रदान करेगी।

मेट्रो लाइन-3 को रेलवे, हवाई अड्डों, अन्य मेट्रो लाइनों और मोनोरेल सेवाओं सहित परिवहन के अन्य साधनों के साथ कुशल एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे अंतिम-मील कनेक्टिविटी में सुधार होगा और महानगरीय क्षेत्र में भीड़भाड़ कम होगी।

प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो, मोनोरेल, उपनगरीय रेलवे और बस पीटीओ के 11 सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों (पीटीओ) के लिए एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप "मुंबई वन" भी लॉन्च करेंगे। इनमें मुंबई मेट्रो लाइन 2ए और 7, मुंबई मेट्रो लाइन 3, मुंबई मेट्रो लाइन 1, मुंबई मोनोरेल, नवी मुंबई मेट्रो, मुंबई उपनगरीय रेलवे, बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन (बेस्ट), ठाणे नगर परिवहन, मीरा भयंदर नगर परिवहन, कल्याण डोंबिवली नगर परिवहन और नवी मुंबई नगर परिवहन शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग की एक अग्रणी पहल, अल्पकालिक रोजगार कार्यक्रम (एसटीईपी) का भी उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम 400 सरकारी आईटीआई और 150 सरकारी तकनीकी उच्च विद्यालयों में शुरू किया जाएगा, जो रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उद्योग की आवश्यकताओं के साथ कौशल विकास को संरेखित करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

STEP 2,500 नए प्रशिक्षण बैच स्थापित करेगा, जिनमें महिलाओं के लिए 364 विशेष बैच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), इलेक्ट्रिक वाहन (EV), सौर ऊर्जा और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में 408 बैच शामिल हैं।

Web Title: Narendra Modi Visit Mumbai 2-day inauguration of new airport and metro line know the full program