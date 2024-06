नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद किसानों को दी बड़ी सौगात, किसान सम्मान निधि का ट्रांसफर किया 20 हजार करोड़ रु

Highlights शपथ के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली फाइल पर किए हस्ताक्षर किसान सम्मान निधि से संबंधित फाइल से किए 20000 करोड़ रुपए ट्रांसफर अब देश के किसान उठा पाएंगे इसका तुरंत फायदा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद की तीसरी बार शपथ लेते ही सोमवार को अपने कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पहुंचते ही पहले तो अपने कार्यालय के सभी अधिकारियों का अभिवादन स्वीकारा। इसके बाद ऑफिस में पहुंचते ही पीएम किसान निधी से जुड़ी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। माना जा रहा है कि इस योजना के तहत यह 17वीं किस्ती है, जिससे लगभग 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा और किसानों को सीधे 20 हजार करोड़ रुपए उनके खाते तक पहुंचेंगे।

फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद पीएम ने कहा, "हमारी सरकार पूरी तरह से किसान के कल्याण लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए यह उचित है कि कार्यभार संभालते ही जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए जाएं वह किसान कल्याण से संबंधित हो। हम आने वाले समय में किसानों के लिए और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए और भी काम करेंगे"।

यह निर्णय सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की चुनावी जीत के बाद किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, हालांकि कुछ असफलताओं के साथ, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें ग्रामीण भारत में उठाना पड़ा है, उसे अब ध्यान में रखना आवश्यक हो गया है।

नरेंद्र मोदी ने रविवार को रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल के लिए 72 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हुए प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए शीर्ष मोर्चे पर अमित शाह, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर और पीयूष गोयल पर भरोसा करते हुए आमूल-चूल परिवर्तन के बजाय निरंतरता को चुना।

After being sworn in as Prime Minister for the 3rd time, PM Narendra Modi signed his first file authorising the release of 17th instalment of PM Kisan Nidhi. This will benefit 9.3 crore farmers and…