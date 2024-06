Modi 3.0 Cabinet S Jaishankar: कैबिनेट मंत्री के रूप में विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले पहले पूर्व विदेश सचिव हैं एस जयशंकर, फिर कैबिनेट में मिली जगह

Highlights मोदी 3.0 की नई कैबिनेट में ​​​​​​​एस जयशंकर एक बार फिर से विदेश मंत्री बने। जयशंकर पिछले पांच वर्षों में तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए भारत की कूटनीति में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। सुब्रह्मण्यम जयशंकर 5 जुलाई 2019 से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और राज्यसभा में संसद सदस्य हैं।

#WATCH | BJP leader Dr S Jaishankar takes oath as a Union Cabinet Minister in the Prime Minister Narendra Modi-led NDA government pic.twitter.com/Bp5aN1Ad0f