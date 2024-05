Narendra Modi Meditation: मोदी के 'मौन व्रत' से कांग्रेस को एतराज, चुनाव आयोग से की शिकायत

Highlights 30 मई से एक जून के बीच कन्याकुमारी में ध्यान करेंगे पीएम मोदी पीएम मोदी के ध्यान को लेकर कांग्रेस को एतराज कांग्रेस ने भारतीय चुनाव आयोग में की शिकायत

Narendra Modi Meditation: 30 मई शाम पांच बजे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतिम दौर का चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रधानमंत्री सीधे कन्याकुमारी जाएंगे और वहां ध्यान करेंगे। पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी बीते दिनों पहले दी थी। हालांकि, अब पीएम के ध्यान से कांग्रेस को एतराज हो गया है। बुधवार को भारतीय चुनाव आयोग से कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल द्वारा शिकायत की गई।

#WATCH | Delhi: On Congress delegation meeting the ECI, Senior advocate Abhishek Manu Singhvi says, "We told the Election Commission, that during the silence period of 48 hours, no one should be allowed to campaign, directly or indirectly. We have no objection to whatever any… pic.twitter.com/yzLsr7av89