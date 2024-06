Narendra Modi-Chirag Paswan: 'मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनका प्यार काफी है', पीएम मोदी पर बोले चिराग पासवान

Highlights चिराग पासवान ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए चिराग ने कहा, पीएम मुझे साल 2014 से नोटिस कर रहे हैं मेरे लिए उनका प्यार, आशीर्वाद और स्नेह मिला है, वही काफी है

Narendra Modi-Chirag Paswan: तीसरी बार नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। राजनीति गलियारों में इसे लेकर चर्चा हो रही है। गुरुवार को दिल्ली में सभी एनडीए सांसदों की बैठक हुई। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए बिहार से दिल्ली हाजीपुर लोकसभा से सांसद चुने गए चिराग पासवान भी पहुंचे। चिराग ने इस बार गजब की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की हैं। 5 सीटों पर चिराग ने चुनाव लड़ा और पांचों सीट जीती।

Delhi: "The word 'Hanuman' is being used beautifully today, but for the past 3 years, it was used sarcastically for me. Still, I never asked anything from PM Modi. The love, blessings, and affection I have received from him are enough," says LJP (R) leader Chirag Paswan pic.twitter.com/7BPh3DfAF5