Narayanpur encounter: मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए, एक जवान शहीद, दो अन्य घायल, सर्च जारी

Highlights सुरक्षाबल का एक जवान शहीद, दो अन्य घायल हैं। पिछले दो दिनों में भी कई बार रुक-रुककर गोलीबारी हुई है। क्षेत्र में तलाश अभियान जारी है।

Narayanpur encounter: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में मुठभेड़ में आठ नक्सली मारे गए, सुरक्षाबल का एक जवान शहीद, दो अन्य घायल हैं। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस महीने की 12 तारीख को जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र में स्थित कुतुल, फरसबेड़ा और कोड़तामेटा गांव के जंगल में नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया गया था।

Eight Naxalites, one security personnel killed in encounter in Chhattisgarh's Narayanpur district: Police official