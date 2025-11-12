नांदेड़ नगर परिषद चुनावः शरद पवार और उद्धव ठाकरे को छोड़ कांग्रेस ने वीबीए से किया गठजोड़?, जानें कौन किस पर लड़ेगा चुनाव

Highlights साझेदारी विशेष रूप से अगले महीने होने वाले नगर परिषद चुनावों पर केंद्रित है। पूछे जाने पर चव्हाण ने संकेत दिया कि यह एक प्रारंभिक चरण है। यह एक व्यापक समझौते का हिस्सा हो सकता है।

छत्रपति संभाजीनगरः एक नए राजनीतिक समीकरण का संकेत देते हुए कांग्रेस और डॉ. बी. आर. आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी (वीबीए) ने मंगलवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में आगामी नगर परिषद चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की। कांग्रेस सांसद रवींद्र वसंतराव चव्हाण ने गठबंधन की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘यह गठबंधन फिलहाल नांदेड़ तक ही सीमित है, लेकिन भविष्य में इसके एक व्यापक समझौते में बदलने की संभावना है।’’ महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव दो दिसंबर को होंगे और मतों की गिनती तीन दिसंबर को होगी।

चव्हाण ने नांदेड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘कांग्रेस और वीबीए के बीच यह नई साझेदारी विशेष रूप से अगले महीने होने वाले नगर परिषद चुनावों पर केंद्रित है। यह गठबंधन आपसी सम्मान के सिद्धांत पर आधारित है।’’ महाविकास आघाड़ी (एमवीए) गठबंधन के अन्य सदस्यों को शामिल किए जाने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर चव्हाण ने संकेत दिया कि यह एक प्रारंभिक चरण है।

यह एक व्यापक समझौते का हिस्सा हो सकता है। एमवीए में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (उबाठा) और शरद पवार नीत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (शप) शामिल हैं। उन्होंने कहा, ''हम एकसाथ आए हैं, और इस गठबंधन के बारे में महाविकास आघाड़ी के अन्य सदस्यों के साथ एक बैठक जल्द ही होगी।''

चव्हाण ने कहा, ''यह एक शुरुआत है, और हमारा गठबंधन भविष्य में महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित होने की क्षमता रखता है। कांग्रेस और वीबीए सभी अन्य एमवीए गठबंधन साझेदारों के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सीटों के बंटवारे पर निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा।'' इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीबीए के स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद थे।

