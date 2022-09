नागपुरः बिताए दिनों को याद कर भावुक हुए सीजेआई उदय उमेश ललित, आंखों से अश्रू छलके, जानें सबकुछ

Highlights कानूनी पेशे की अपनी यात्रा शुरू की थी। आंसू पोंछे और भावनाओं पर काबू न रख पाने के लिए क्षमा मांगी। आंखों से निकल रहे जज्बातों को अपने काबू में किया।

नागपुरः भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) उदय उमेश ललित ने एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत में महाराष्ट्र के नागपुर शहर में बिताए दिनों को शनिवार को याद किया और भावुक हो गए। उनकी आंखों से अश्रू छलक पड़े।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में अपने सम्बोधन में कहा कि वह सीजेआई के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने सर्वोत्तम ज्ञान और क्षमता के अनुसार सब कुछ करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि नागपुर में बोलते हुए उन्हें पुराने दिनों की याद आ रही है, जब उन्होंने कानूनी पेशे की अपनी यात्रा शुरू की थी।

Nagpur,Maharashtra | I've been fortunate that I come from family of lawyers. My grandfather started in 1920 in district Solapur. I'd be happiest person that my earlier & next generation are in practice when I step down in 3 months: CJI UU Lalit at HC bar asso felicitation program pic.twitter.com/J63wk6Q8ZW