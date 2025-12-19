Nagpur Solar Plant: पानी की टंकी गिरने से 6 लोगों की मौत
Nagpur Solar Plant: हादसे में तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए थे।
Nagpur: नागपुर शहर के बाहरी इलाके में शुक्रवार को एक औद्योगिक इकाई के अंदर पानी की टंकी गिरने से छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह करीब साढ़े नौ बजे एमआईडीसी बुटीबोरी क्षेत्र में स्थित एक सोलर पैनल निर्माण फैक्टरी में हुई। उन्होंने बताया कि इस हादसे में तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड की एक फैक्टरी में बनी एक विशाल पानी की टंकी ढह गई, जिससे लोग उसके मलबे के नीचे दब गए। उन्होंने बताया कि इस हादसे में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है।