Nagpur Solar Plant: पानी की टंकी गिरने से 6 लोगों की मौत

Highlights Nagpur Solar Plant: घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। Nagpur Solar Plant: एमआईडीसी बुटीबोरी क्षेत्र में स्थित एक सोलर पैनल निर्माण फैक्टरी में हुई। Nagpur Solar Plant: इकाई के अंदर पानी की टंकी गिरने से छह लोगों की मौत हो गई।

Nagpur: नागपुर शहर के बाहरी इलाके में शुक्रवार को एक औद्योगिक इकाई के अंदर पानी की टंकी गिरने से छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह करीब साढ़े नौ बजे एमआईडीसी बुटीबोरी क्षेत्र में स्थित एक सोलर पैनल निर्माण फैक्टरी में हुई। उन्होंने बताया कि इस हादसे में तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

