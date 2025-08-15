नगालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का चेन्नई के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन

Highlights राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के माध्यम से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। अगस्त 2021 में मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सरकारों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे।

चेन्नईः नागालैंड के राज्यपाल और पूर्व राज्यसभा सांसद ला. गणेशन का शुक्रवार शाम चेन्नई में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 8 अगस्त को टी नगर स्थित अपने आवास पर गिरने के बाद सिर में लगी गंभीर चोट के लिए उनका अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा था। राजभवन के अधिकारी ने जानकारी दी। गहन चिकित्सा देखभाल और सर्जरी के बावजूद उन्होंने शाम 6.23 बजे अंतिम सांस ली, जो संयोगवश देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के दिन था। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, गणेशन घर पर बेहोश पाए गए और उन्हें आईसीयू में ले जाया गया।

Governor of Nagaland, La Ganesan, passed away around 6.23 pm today in Apollo Hospital in Chennai, Tamil Nadu. pic.twitter.com/i3OG2dRppF — ANI (@ANI) August 15, 2025

Union Minister Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) posts, "Shocked to hear that Governor of Nagaland, Shri L. Ganesan is no more. Served @BJP4TamilNadu actively. Building the party organisation was his forte. Dedicated karyakarta and a swayamsevak till his last breath. Condolences… pic.twitter.com/IHY2G7MMnX— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2025

कोहिमा राजभवन के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) ने बताया कि गणेशन का पिछले कुछ दिनों से अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा था। सूत्रों ने बताया कि आठ अगस्त को गणेशन चेन्नई स्थित अपने घर में गिर गये थे और उनके सिर में चोट आई थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गहन निगरानी और इलाज के लिए उन्हें गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती कर लिया। गणेशन को 12 फरवरी, 2023 को नगालैंड का 21वां राज्यपाल नियुक्त किया गया था और उन्होंने उसी वर्ष 20 फरवरी को पदभार ग्रहण किया था।

Nagaland Governor La Ganesan dies while undergoing treatment at Chennai hospital: Raj Bhavan Official. pic.twitter.com/9mpSidnRAk — Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2025

डॉक्टरों ने गिरने के कारण आंतरिक चोटों का पता लगाया, और हालाँकि सर्जरी की गई, फिर भी उनकी हालत गंभीर बनी रही। पिछले एक हफ्ते से उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी, जब तक कि उन्होंने दम नहीं तोड़ दिया। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में जन्मे गणेशन ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के माध्यम से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की।

I personally feel shocked on the sudden demise of Shri La Ganesan ji the former Hon’ble Governor of Manipur and the present Governor of Nagaland today at Chennai. I pray to Gods for a peaceful journey of the departed soul to his heavenly abode. OM SHANTI.@blsanthoshpic.twitter.com/hQaPZ7r6AR — Dr. Rajkumar Ranjan Singh (@RanjanRajkuma11) August 15, 2025

अपने संगठनात्मक कौशल और पार्टी के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाने जाने वाले वे तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष बने और बाद में राज्यसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। दशकों से वे भाजपा के आधार को मज़बूत करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे। खासकर दक्षिण भारत में। अगस्त 2021 में उन्हें मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

फरवरी 2023 तक इस पद पर रहे। इस दौरान, उन्हें जुलाई और नवंबर 2022 के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। 20 फरवरी, 2023 को, गणेशन ने नागालैंड के 19वें राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। केंद्र के निर्देशों का पालन करते हुए राज्य सरकारों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे।

उनके निधन की खबर पर सभी राजनीतिक नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। कई लोग उन्हें जनसेवा के प्रति समर्पित एक नेता के रूप में याद करते हैं, जिनके दशकों लंबे करियर में जमीनी स्तर की सक्रियता और संवैधानिक जिम्मेदारी का समावेश था। उनके निधन से एक लंबे और घटनापूर्ण सार्वजनिक जीवन का अंत हो गया है, जो अनुशासन, समर्पण और पार्टी तथा राष्ट्र दोनों के लिए सेवा की विरासत छोड़ गए हैं।

