तेलंगाना के सीएम केसीआर ने किसानों से की अपील, कहा- विरोध को पूरे देश में जारी रखें, किसान अगर चाहें तो बदल सकते हैं सरकारें

Highlights सीएम केसीआर ने कहा- किसान चाहें तो बदल सकते हैं सरकारें उन्होंने कहा- किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी करार दिया गया उन्होंने कृषि कानून की वापसी को लेकर किसानों को किया प्रणाम

चंडीगढ़: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में किसानों से अनुरोध किया कि वे अपने आंदोलन को पूरे देश में जारी रखें। उन्होंने कहा, अगर वे चाहें तो सरकारें बदल सकते हैं। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान नेताओं से मेरा एक ही अनुरोध है कि हम इस विरोध को न केवल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में बल्कि पूरे देश में जारी रखें। किसान चाहें तो बदल सकते हैं सरकारें।

उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी करार दिया गया। अफसोस है कि 75 साल की आजादी के बाद भी हमें ऐसी सभाएं करनी पड़ती है। बहुत दुख होता है... किसान आंदोलन चलाते हुए और केंद्र सरकार को कानून वापस लेने के मजबूर करने वाले किसानों को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं।

इससे पहले सीएम केसीआर ने कहा, तेलंगाना राज्य बनने से पहले, किसानों के बहुत सारे मुद्दे बने रहे। किसान आत्महत्या कर रहे थे। हम सुधार कर रहे हैं, किसानों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं। केंद्र हमसे बिजली बिल लगाने, मीटर लगाने को कह रहा है। हम मरेंगे लेकिन मीटर नहीं लगाएंगे।

