मेरे पिता उप-प्रधानमंत्री थे, फिर भी दलित होने के कारण भेदभाव झेला और अपमानित हुए- मीरा कुमार

Highlights जातिवाद हमारा सबसे बड़ा शत्रु है- मीरा कुमार आजादी के 75 साल भी इस मामले में भारत नहीं बदला है- मीरा कुमार मेरे पिता को भी स्‍कूल में सवर्णों के घड़े से पानी पाने से रोक दिया गया था- मीरा कुमार

नई दिल्ली: हाल ही में राजस्थान में एक दलित लड़के स्कूल में पिटाई से कारण मौत हो गई। दलित बच्चे ने स्कूल में मटके से पानी पी लिया था जो उच्‍च वर्ग के शिक्षक को नागवार गुजरा। पूर्व लोकसभा स्‍पीकर मीरा कुमार ने इस मामले पर कहा है कि "जो भी हुआ है वह बेहद भयावह है। 100 साल पहले मेरे पिता बच गए थे, लेकिन 100 साल बाद बच्‍चे को जान गंवानी पड़ी।" पूर्व लोकसभा स्‍पीकर और कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने देश में जातिगत भेदभाव और दलितों के उत्पीड़न पर भी महत्वपूर्ण टिप्पड़ी की है।

100 years ago my father Babu Jagjivan Ram was prohibited from drinking water in school from the pitcher meant for Savarna Hindus. It was a miracle his life was saved. 1/2