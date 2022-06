महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच एमवीए ने सीएम उद्धव ठाकरे का साथ देने का फैसला किया

Highlights कहा- बागी विधायकों के मुंबई लौटने पर स्थिति बदल जाएगी एनसीपी प्रमुख ने कहा- असम सरकार बागी नेताओं की मदद कर रही है

मुंबई: महाराष्ट्र में मचे सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को महाविकास अघाड़ी (एमवीए) का समर्थन बना रहेगा। एमवीए में शामिल पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि एमवीए ने सीएम उद्धव ठाकरे को समर्थन देने का फैसला किया। मुंबई में उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि एक बार (शिवसेना) विधायक मुंबई लौट आएंगे तो स्थिति बदल जाएगी।

एनसीपी चीफ ने आगे कहा, सब जानते हैं कि कैसे शिवसेना के बागी विधायकों को गुजरात और फिर असम ले जाया गया। हमें उनकी मदद करने वालों का नाम लेने की जरूरत नहीं है। असम सरकार उनकी मदद कर रही है। मुझे आगे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। यहां शरद पवार का निशाना बीजेपी दल और उनके नेताओं पर था।

