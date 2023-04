"भारत में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी, पाकिस्तान में हालात विपरीत", US में निर्मला सीतारमण का 'पश्चिमी धारणा' पर प्रहार

Highlights निर्मला सीतारमण ने नकारात्मक पश्चिमी धारणा पर यूएस में जवाब दिया है निर्मला सीतारमण का कहना है कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति अच्छी है निर्मला सीतारमण ने कहा कि आजादी के बाद से यहां पर अल्पसंख्यकों का विकास हुआ है

वाशिंगटन: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के प्रति नकारात्मक पश्चिमी धारणा पर करारा जवाब देते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों की स्थिति कई ज्यादा बेहतर है, जबकि पाकिस्तान में हालात एकदम उल्ट हैं।

दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्री इस समय वाशिंगटन में हैं और उन्होंने अमेरिकी पत्रकारों से बात करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी हैं।

वित्त मंत्री ने भारत की नकारात्मक पश्चिमी धारणा का जवाब देते हुए कहा कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है और यह आबादी केवल संख्या में बढ़ रही है।

अगर कोई धारणा है या वास्तव में राज्य के समर्थन से उनका जीवन कठिन या कठिन बना दिया गया है जो कि इन अधिकांश लेखों में लिखा गया तो मैं पूछंती हूं कि क्या भारत में ऐसा होगा? क्या ऐसे में मुस्लिम आबादी होगी, 1947 की तुलना में आबादी बढ़ रही है और उसी समय पाकिस्तान भी बना था लेकिन हालात वहां विपरीत है।

Washington DC | India has the second largest Muslim population in the world and that population is only growing in numbers. If there is a perception or in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the State which is what is implied in most of these… pic.twitter.com/6fVTzuTFG9