शिवसेना बैठक में 13 सांसद पहुंचे, एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का किया समर्थन, जानें सबकुछ

Highlights राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजनीति से परे देखना चाहिए। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' में हुई बैठक में भाग लिया। भावना गवली और श्रीकांत शिंदे (मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे) बैठक में शामिल नहीं हुए।

मुंबईः महाराष्ट्र के मुंबई में शिवसेना की अहम बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा की गई। शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर ने कहा कि 18 सांसदों में से दो अनुपस्थित रहे- भावना गवली और श्रीकांत शिंदे शामिल नहीं हुए। बैठक में पार्टी के अन्य सभी सांसद मौजूद थे।

गजानन कीर्तिकर ने कहा कि हमने यूपीए उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया था, क्योंकि वह एक मराठी महिला हैं। हमने यूपीए प्रत्याशी प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। उद्धव जी उन्हें (द्रौपदी मुर्मू) समर्थन की घोषणा करेंगे, क्योंकि वह एक आदिवासी महिला हैं। हमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजनीति से परे देखना चाहिए।

शिवसेना सांसद ने कहा कि वह एनडीए की उम्मीदवार हैं लेकिन द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से हैं और एक महिला हैं। हमें उन्हें अपना समर्थन देना चाहिए - यह सभी सांसदों (पार्टी के) की मांग थी। उद्धव जी ने हमसे कहा था कि वह एक-दो दिन में हमें अपना फैसला बताएंगे।

