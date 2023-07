पानी-पानी हुआ मुंबई, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, सभी स्कूल और कॉलेज बंद, उफान पर विहार और तानसा झीलें

मुंबईः शहर में बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश हो रही है जिसकी वजह से तानसा और विहार झीलें बुधवार को पूरी तरह से भरने के बाद उफान पर आ गईं। गुरुवार मौसम विभाग ने मुंबई के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुरुवार राज्य में भारी बारिश, बाढ़, सूखे की स्थिति पर समीक्षा बैठक की।

उधर बारिश को लेकर बीएमसी ने कहा है कि 26 जुलाई रात 8 बजे से 27 जुलाई सुबह 8 बजे तक 12 घंटों में मुंबई शहर में भारी बारिश दर्ज की गई। रात भर हुई भारी बारिश के बाद नागपुर शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। नरेंद्र नगर रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) और हवाईअड्डा प्रवेश मार्ग जलभराव के कारण बंद हैं।

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बताया कि तानसा और विहार झीलें मुंबई में पीने योग्य पानी का प्रमुख जलस्त्रोत हैं। बीएमसी के मुताबिक मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले सात जलाशयों में से विहार, तानसा और तुलसी झीलें उफान पर हैं। नगर निकाय का कहना है कि मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित विहार झील रात 12 बजकर 48 मिनट पर पूरी तरह से भर गई, जबकि ठाणे जिले में स्थित तानसा झील बुधवार को सुबह चार बजकर 35 मिनट पर उफान पर आ गई।

