मुंबई-नागपुर समृद्धि एक्सप्रेस-वेः 11 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने दौड़ाई कार, बगल सीट पर बैठे सीएम शिंदे, जानें सबकुछ

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे. आर्थिक गलियारा बनेगा और इस एक्सप्रेस-वे के माध्यम से 14 जिलों को एकीकृत करके बंदरगाह से जोड़ा जाएगा. एक्सप्रेस-वे विदर्भ, मराठवाड़ा और पूरे महाराष्ट्र में 'समृद्धि' लाएगा.’

नागपुरः नागपुर से मुंबई समृद्धि महामार्ग का नागपुर से शिरडी यह पहला चरण पूर्ण हो चुका है. 520 किलोमीटर के इस तैयार महामार्ग का लोकार्पण 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा. इसकी तैयारियों का जायजा शनिवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने लिया था.

