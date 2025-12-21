मुंबई निगम चुनावः नगर परिषद और पंचायत में करारी हार?, ठाकरे-पवार को छोड़ वीबीए-आरपीआई से गठजोड़ करेंगे राहुल गांधी?

Highlights Mumbai Municipal Corporation Elections: संवाद और लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया। Mumbai Municipal Corporation Elections: बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा। Mumbai Municipal Corporation Elections: मतगणना अगले दिन की जाएगी। Mumbai Municipal Corporation Elections:चुनाव अकेले लड़ने की योजना की घोषणा की है।

Mumbai: कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि आगामी मुंबई निगम चुनावों पर चर्चा करने के लिए रविवार को पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कांग्रेस की मुंबई इकाई के प्रभारी यूबी वेंकटेश ने किया।

नगर इकाई की प्रमुख वर्षा गायकवाड़ ने एक बयान में बताया कि बैठक में नागरिक प्रशासन, प्रमुख शहरी चुनौतियों और मुंबई के लोगों के हित में समावेशी विकास की आवश्यकता पर विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने कहा, “इस संवाद ने आने वाले दिनों में रचनात्मक संवाद और लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया।”

उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने 227 सदस्यीय बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव अकेले लड़ने की योजना की घोषणा की है लेकिन वह वीबीए और आरपीआई (रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया) गुटों से गठबंधन करने के लिए बातचीत कर रही है। बीएमसी समेत राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा और मतगणना अगले दिन की जाएगी।

Web Title: Mumbai Municipal Corporation Elections crushing defeat Municipal Council Panchayat elections Rahul Gandhi alliance VBA RPI UB Venkatesh meets Prakash Ambedkar