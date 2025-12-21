मुंबई निगम चुनावः नगर परिषद और पंचायत में करारी हार?, ठाकरे-पवार को छोड़ वीबीए-आरपीआई से गठजोड़ करेंगे राहुल गांधी?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 21, 2025 21:18 IST2025-12-21T21:16:33+5:302025-12-21T21:18:47+5:30
Mumbai Municipal Corporation Elections: वीबीए और आरपीआई (रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया) गुटों से गठबंधन करने के लिए बातचीत कर रही है।
Mumbai: कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि आगामी मुंबई निगम चुनावों पर चर्चा करने के लिए रविवार को पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कांग्रेस की मुंबई इकाई के प्रभारी यूबी वेंकटेश ने किया।
नगर इकाई की प्रमुख वर्षा गायकवाड़ ने एक बयान में बताया कि बैठक में नागरिक प्रशासन, प्रमुख शहरी चुनौतियों और मुंबई के लोगों के हित में समावेशी विकास की आवश्यकता पर विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने कहा, “इस संवाद ने आने वाले दिनों में रचनात्मक संवाद और लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया।”
उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने 227 सदस्यीय बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव अकेले लड़ने की योजना की घोषणा की है लेकिन वह वीबीए और आरपीआई (रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया) गुटों से गठबंधन करने के लिए बातचीत कर रही है। बीएमसी समेत राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा और मतगणना अगले दिन की जाएगी।