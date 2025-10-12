‘मातोश्री’ पहुंचे मनसे प्रमुख राज ठाकरे, सप्ताह भर में दूसरी बार उद्धव ठाकरे से मिले, BMC चुनाव के लेकर रणनीति

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 12, 2025 18:16 IST2025-10-12T18:14:36+5:302025-10-12T18:16:57+5:30

राज ठाकरे पिछले रविवार को भी शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत के परिवार के एक समारोह में शामिल होने के बाद ‘मातोश्री’ गए थे।

mumbai MNS chief Raj Thackeray reached Matoshree met Uddhav Thackeray second time week strategy regarding BMC elections | ‘मातोश्री’ पहुंचे मनसे प्रमुख राज ठाकरे, सप्ताह भर में दूसरी बार उद्धव ठाकरे से मिले, BMC चुनाव के लेकर रणनीति

file photo

Highlightsराज ठाकरे ने कहा, ‘‘मेरी मां मेरे साथ हैं।’’ यह एक पारिवारिक मिलन समारोह है।नेताओं ने पुष्टि की है कि यह गठबंधन होने वाला है।

मुंबईः महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे रविवार को अपने चचेरे भाई और शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ गए। यह सप्ताह भर में दूसरी बार है, जब राज ठाकरे ‘मातोश्री’ पहुंचे हैं। पत्रकारों द्वारा इस मुलाकात के उद्देश्य के बारे में पूछे जाने पर, राज ठाकरे ने कहा, ‘‘मेरी मां मेरे साथ हैं।’’ उनका इशारा इस ओर था कि यह एक पारिवारिक मिलन समारोह है।

हालांकि, यह मुलाकात बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के महत्वपूर्ण चुनावों के लिए दोनों चचेरे भाइयों के एक साथ आने की अटकलों के बीच हुई है। राज ठाकरे पिछले रविवार को भी शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत के परिवार के एक समारोह में शामिल होने के बाद ‘मातोश्री’ गए थे।

कभी एक-दूसरे से दूर हो चुके दोनों चचेरे भाई, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद सुलह करते दिख रहे हैं। शिवसेना (उबाठा) और मनसे ने अभी तक बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा नहीं की है, हालांकि उनके नेताओं ने पुष्टि की है कि यह गठबंधन होने वाला है।

Web Title: mumbai MNS chief Raj Thackeray reached Matoshree met Uddhav Thackeray second time week strategy regarding BMC elections

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Raj ThackerayUddhav ThackerayMumbaiMaharashtraBMCराज ठाकरेउद्धव ठाकरेमुंबईमहाराष्ट्रबृहन्मुंबई महानगरपालिका