Mumbai Heavy Rain Live updates: मुंबई में हाई टाइड अलर्ट, 50 उड़ानें रद्द, रेल पर बुरा असर, मुंबई सहित कई शहर में बारिश ने तोड़े रिकॉर्ड, सेना, नौसेना और वायु सेना सतर्क, देखें वीडियो

Highlights आपदा प्रबंधन अधिकारी, सेना, नौसेना और वायु सेना अलर्ट पर हैं। 50 उड़ानों (आगमन और प्रस्थान दोनों) में से 42 सेवाएं ‘इंडिगो’ की और छह ‘एअर इंडिया’ की थीं। मुंबई हवाई अड्डे पर सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे तक 50 उड़ानें रद्द की गईं।

Mumbai Heavy Rain Live updates: महाराष्ट्र के मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। आर्थिक राजधानी मुंबई में फिर से बारिश कहर बनकर बरसी है। 'समंदर' में शहर तब्दील हो गया है। मुंबई बारिश पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कल रात से मुंबई में 300 मिमी बारिश हुई, रेलवे के लगभग 200 पंप और बीएमसी के 400 से अधिक पंपों का इस्तेमाल पानी निकालने के लिए किया जा रहा हैं। सेंट्रल और हार्बर लाइनों पर ट्रेनें फिर से शुरू हो गई हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारी, सेना, नौसेना और वायु सेना अलर्ट पर हैं।

#WATCH | Vehicles partially submerged in water as streets in the Chunnabhati area of Mumbai are waterlogged due to heavy rains pic.twitter.com/MHA7MH9aTF — ANI (@ANI) July 8, 2024

मुंबई हवाई अड्डे पर सोमवार को सेवाएं शहर में भारी बारिश के कारण बुरी तरह प्रभावित हुईं और कम दृश्यता के कारण रनवे पर परिचालन गतिविधियां एक घंटे से अधिक समय तक बंद रहीं एवं 50 उड़ानें रद्द की गईं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि रद्द की गई 50 उड़ानों (आगमन और प्रस्थान दोनों) में से 42 सेवाएं ‘इंडिगो’ की और छह ‘एअर इंडिया’ की थीं।

#WATCH | Mumbai: BMC commissioner Bhushan Gagrani monitoring the situation personally from the disaster control room.



Emergency personnel and officers, along with the emergency control room are stationed at various locations in Mumbai and are keeping an eye on all developments.… pic.twitter.com/m9T2sOhfgo — ANI (@ANI) July 8, 2024

एक सूत्र ने कहा, ‘‘कम दृश्यता और भारी बारिश के कारण मुंबई हवाई अड्डे पर सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे तक 50 उड़ानें रद्द की गईं। इनमें से 42 उड़ानें इंडिगो की थीं, उनमें से 20 प्रस्थान उड़ानें थीं। एअर इंडिया की छह उड़ानें रद्द हुईं, उनमें से तीन यहां उतरने वाली उड़ानें थीं।’’

#WATCH | Mumbai | On heavy rainfall in Mumbai, IMD Director Sunil Kamble says, "Around 270mm rainfall was recorded between 2 am and 6 am today. An 'orange' alert for heavy to very heavy rainfall has been issued in Mumbai for the next 24 hours. 'Yellow' alert for heavy rain issued… pic.twitter.com/bSfHPpwxhs — ANI (@ANI) July 8, 2024

सूत्र ने बताया कि सरकारी स्वामित्व वाली ‘एलायंस एयर’ को भी सोमवार को अपनी दो (एक प्रस्थान और एक आगमन) उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। इससे पहले सूत्रों ने कहा था कि हवाई अड्डे पर रनवे परिचालन को रविवार देर रात दो बजकर 22 मिनट से तड़के तीन बजकर 40 मिनट तक निलंबित करना पड़ा, जिसके कारण करीब 27 उड़ानों को नजदीकी हवाई अड्डों की ओर मोड़ना पड़ा।

उन्होंने कहा कि विमानों को अहमदाबाद, हैदराबाद और इंदौर जैसे शहरों की ओर मोड़ा गया। एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार सुबह आठ बजे समाप्त 24 घंटे की अवधि में, मुंबई में औसतन 115.63 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में क्रमशः 168.68 मिमी और 165.93 मिमी बारिश हुई।

बारिश का असर : महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदन स्थगित

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों मे भारी बारिश की वजह से सोमवार को कई विधायक और विधान पार्षद विधानमंडल नहीं पहुंच पाए जिसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे जैसे ही शुरू हुई, नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने रेखांकित किया कि मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद मानसून पूर्व तैयारियां नहीं की गईं।

#WATCH | Mumbai: Swapnil Dhanraj Nila, CPRO, Central Railway says, "...The services on Harbour Line were running normally till 9:30 AM. After 9:30 AM, due to the water of Mithi River at Chunabhatti Station of Harbour Line and due to heavy rains, a lot of water has accumulated on… pic.twitter.com/3fkbeLnS5f — ANI (@ANI) July 8, 2024

इसपर, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि मुंबई में (रात भर में) रिकॉर्ड 300 मिलीमीटर बारिश हुई है और कई विधायक और मंत्री अबतक विधानभवन नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ कोरम (सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या) भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए सदन की कार्यवाही अपराह्न एक बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ’’

#WATCH | Mumbai: Ram Karan Yadav, General Manager, Central Railway says, "It has been raining heavily since night. More than 300 mm of rain has fallen in 6 hours. We are monitoring the situation and trying to keep the trains running. Due to heavy rains, especially on the main… pic.twitter.com/gppBXUN1MF — ANI (@ANI) July 8, 2024

सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो नार्वेकर ने कहा कि विधानसभा में कार्यरत कर्मचारियों को वापस घर जाना है और यहां तक कई विधायक और मंत्री भी पहुंच नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि अपराह्न एक बजकर 27 मिनट पर ज्वार आने की सूचना है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने बताया कि सिंधुदुर्ग जिले में गत 24 घंटे में 216.5 मिमी बारिश दर्ज की गई।

374 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि रायगढ़ जिले में 95.6 मिमी बारिश दर्ज की गई जबकि मुंबई के कोलाबा (दक्षिण मुंबई) में 93.8 मिमी और सांताक्रूज (पश्चिमी उपनगर में) में 266.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। फड़नवीस ने बताया कि सायन- कुर्ला के बीच रेल पटरी पानी में डूबी है।

चूनाभट्टी इलाके में बाढ़ जैसे हालात है जिसकी वजह से हार्बर लाइन की उपनगरीय सेवाएं प्रभावित हैं। उप मुख्यमंत्री के मुताबिक, सेंट्रल लाइन की ट्रेनें देरी से चल रही हैं जबकि नाहुर में बाढ़ की वजह से फास्ट लाइन पर परिचालन प्रभावित हुआ है। महालक्ष्मी एक्सप्रेस को अंबरनाथ में रोका गया है। ठाणे में ही कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों को स्थगित कर दिया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई में जहां भारी बारिश हो रही है और ज्वार आया है, वहां बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। फडणवीस ने बताया कि पश्चिमी रेलवे की उपनगरीय सेवाएं 15 मिनट की देरी से चल रही हैं। उन्होंने बताया कि भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर तटीय इलाकों में ‘आरेंज’ अलर्ट जारी किया गया है।

