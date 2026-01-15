एक्सिस-माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी+ जीतेगी 131 से 151 सीटें, उद्धव की शिवसेना को 58 से 68 सीटें मिलने का अनुमान

Mumbai BMC Exit Poll Result: एक्सिस-माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक, मुंबई में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को बड़ी जीत मिलने का अनुमान है। अनुमानों के अनुसार, बीजेपी+ को 131 से 151 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि शिवसेना (यूबीटी) को 58 से 68 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। 227 सदस्यों वाली बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 है। अनुमान है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा 28% वोट मिलेंगे, उसके बाद शिवसेना (यूबीटी) को 24% वोट मिलेंगे। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना कुल वोट शेयर में पीछे है।

एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल 22,758 लोगों के सैंपल साइज़ पर आधारित है। मुख्य नागरिक मुद्दों में, 31% वोटर्स ने ड्रेनेज को अपनी मुख्य चिंता बताया, इसके बाद सैनिटेशन 20% और पीने के पानी की कमी 18% रही। ऐसा लग रहा था कि वोटरों की प्राथमिकताओं और बड़ी पार्टियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के बीच एक गैप था, जो ज़्यादातर पहचान और क्षेत्रीय राजनीति पर केंद्रित थे।

JVC एग्जिट पोल में BMC वार्डों में महायुति को बढ़त का अनुमान

वहीं जेवीसी एग्जिट पोल के अनुसार, महायुति के 138 वार्ड जीतने का अनुमान है, जबकि ठाकरे के नेतृत्व वाले गठबंधन को 59 वार्ड मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस के 23 वार्ड जीतने का अनुमान है, जबकि बाकी सात वार्ड अन्य पार्टियों के खाते में जाएंगे। एक्सिस-माई इंडिया और जेवीसी के अलावा सकाल ग्रुप द्वारा किए गए सर्वे सभी सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए मज़बूत प्रदर्शन की ओर इशारा करते हैं।

