मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार को मिली जान से मारने की धमकी, बांद्रा पुलिस में FIR दर्ज

मुंबई:मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बांद्रा स्थित उनके कार्यालय में भेजे गए पत्र में जान से मारने की धमकी मिली है। चिट्ठी में बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। आशीष शेलार ने इस संबंध में बांद्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। बांद्रा पुलिस ने आईपीसी की धारा 504, 506(2), 507 और 509 के तहत मामला दर्ज किया है।

बता दें कि मुंबई भाजपा प्रमुख उन 12 विधायकों में शामिल थे, जिन्हें 2021 में पीठासीन अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, पिछले साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन को असंवैधानिक और मनमाना करार देते हुए रद्द कर दिया था।

केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री को धमकी भरे फोन आने के कुछ दिनों बाद मुंबई भाजपा प्रमुख को जान से मारने की धमकी मिली। नागपुर में गडकरी के कार्यालय को 14 जनवरी को कई धमकी भरे कॉल मिले। अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई धमकी भरे कॉल मंत्री के कार्यालय के लैंडलाइन नंबर पर प्राप्त हुए।

