MP Rain: इंदौर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कारें बहीं, स्कूलों की छुट्टी घोषित, सामने आया खौफनाक वीडियो

MP Rain: देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में भारी बारिश के बाद कई निचली बस्तियों में पानी भर गया और तेज बहाव के कारण सड़कों पर कुछ कारें बह गईं है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के हालात से सतर्क प्रशासन ने बुधवार को विद्यालयों की छुट्टी भी घोषित कर दी है।

शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया,‘‘भारी बारिश के मद्देनजर नगर निगम के अमले को निचली बस्तियों में प्रभावित नागरिकों की मदद के लिए भेजा गया है। जरूरत पड़ने पर सबसे पहले बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।’’

इस पर बोलते हुए मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि शहर के पश्चिमी क्षेत्र में भारी बारिश के बाद सिरपुर तालाब की ओर जाने वाले रास्ते पर कुछ कारें पानी के तेज बहाव के कारण बह गईं, लेकिन इस घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की अभी कोई सूचना नहीं है। चश्मदीदों ने बताया कि शहर के मुख्य मार्गों पर भी बारिश का पानी भर गया जिससे लोगों को अपने वाहन चलाने में परेशानी हुई।

The situation in Indore was ruined by a one and a half hour period of heavy rain; cars flowed, and water invaded buildings. pic.twitter.com/0H5rgBAO5R