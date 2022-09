MP: अपने जन्मदिन पर 2 प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, चीतों को छोड़े जाने के बाद कई और सम्मेलन-कार्यक्रमों में भाग लेंगे प्रधानमंत्री

Highlights पीएम मोदी मध्य प्रदेश में है और ऐसे में वे आज दो प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। अपने जन्मदिन के दिन सबसे पहले वे चीताओं को छोड़ेंगे। इसके बाद वे कई और कार्यकर्मों में भी शामिल होंगे।

Namibia Cheetah: पीएम मोदी मध्य प्रदेश पहुंच गए है और अब से कुछ ही समय में वे नामीबिया से लाए गए तीन चीतों को छोड़ेंगे। आपको बता दें कि आज सुबह ही भारतीय वायु सेना के दो हेलीकॉप्टरों ने आठ चीतों को लेकर मध्य प्रदेश में कुनो राष्ट्रीय उद्यान पहुंच गए है।

ऐसे में पीएम मोदी द्वारा इन चीताओं को छोड़ा जाएगा और इसके बाद वे अन्य प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे। गौतरतलब है कि आज पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। इस मौके पर देश के कई हिस्सों में तरह-तरह के कार्यकर्म भी हो रहे है।

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के अवसर नामीबिया से लाए गए चीतोंओं को छोड़ेंगे। वे सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर इनमें से तीन चीतों को इनके लिए बनाए गए विशेष बाड़ों में छोडेंगे।

PM Narendra Modi emplanes for Madhya Pradesh, where two major programs will be held. On a historic occasion, 8 Cheetahs - that arrived from Namibia this morning - will be released at the Kuno National Park. The PM will also attend a program of Self Help Groups in Sheopur. pic.twitter.com/RQ1WjQRyaS