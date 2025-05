MP Minister Vijay Shah: मंत्री विजय शाह को फटकार, कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर सख्त सुप्रीम कोर्ट, एसआईटी गठित करने का निर्देश

Highlights आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया। संवेदनशील होना चाहिए और इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें संवेदनशील होना चाहिए और इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। न्यायालय ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ प्राथमिकी संबंधी जांच के लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को मंगलवार सुबह 10 बजे तक आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एसआईटी में एसपी रैंक की एक महिला अधिकारी होगी, पहली स्थिति रिपोर्ट 28 मई तक दाखिल की जाए। न्यायालय ने मध्य प्रदेश के मंत्री की माफी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या यह कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए ‘‘मगरमच्छ के आंसू’’ हैं।

Being public representative you should use every single word sensibly: SC to MP Minister on remarks against Col Sofiya Qureshi — Press Trust of India (@PTI_News) May 19, 2025

"We saw your videos, you were on verge of using filthy language": SC to MP minister on remarks against Col Sofiya Qureshi— Press Trust of India (@PTI_News) May 19, 2025

Entire nation in shame due to your statement, SC tells MP Minister Vijay Shah on his remarks against Col Sofiya Qureshi — Press Trust of India (@PTI_News) May 19, 2025

Remarks against Col Sofiya Qureshi: SC questions MP minister's apology, asks if it was "crocodile tears" to wriggle out of legal proceedings— Press Trust of India (@PTI_News) May 19, 2025

उच्चतम न्यायालन ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह से कहा कि आपके बयान से पूरा देश शर्मसार है। हमने आपके वीडियो देखे, आप घटिया भाषा का इस्तेमाल करने की कगार पर थे। जन प्रतिनिधि होने के नाते आपको हर शब्द का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए।

