झारखंड के बोकारो में संपत्ति विवाद को लेकर 'कांग्रेस नेता' ने मां-बेटे को 15 माह तक बंधक बनाकर रखा
By रुस्तम राणा | Updated: October 14, 2025 19:39 IST2025-10-14T19:39:01+5:302025-10-14T19:39:01+5:30
छत्तीसगढ़: लालच और क्रूरता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ बोकारो के सेक्टर-6डी स्थित एक क्वार्टर में संपत्ति विवाद के चलते माँ-बेटे को 15 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। पीड़ितों को मकान नंबर 2517 में बंधक बनाकर रखा गया था, जहाँ उनसे कथित तौर पर संपत्ति के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए।
घटना की सूचना मिलने पर, सेक्टर-6 थाना प्रभारी एक टीम के साथ क्वार्टर पर पहुँचे, ताला तोड़ा और माँ-बेटे को बचाया। थाना प्रभारी संगीता के अनुसार, दोनों पीड़ित बेहद खराब हालात में रह रहे थे और उन्हें पर्याप्त भोजन-पानी भी नहीं मिल रहा था। उन्हें झूठे बहाने से फुसलाकर यहाँ लाया गया था और फिर उन पर दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया गया। जब उन्होंने इनकार कर दिया, तो आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें कैद कर लिया।
पीड़ित के बेटे संतोष सिंह ने इस भयावह घटना का खुलासा करते हुए बताया कि जब भी उन्हें दवा या अन्य ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत होती थी, तो वे राहगीरों से मदद माँगते थे और रस्सी पर एक थैला रखकर सामान इकट्ठा करते थे। उन्होंने अशोक सिंह की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की जिसने उन्हें कैद किया था और खुद को कांग्रेस नेता बताया।
संतोष ने बताया कि उनके परिवार का एक कानूनी विवाद चल रहा है और वकील नीतीश टंडन ने इस मामले में अशोक सिंह की उनकी माँ से मुलाक़ात कराई थी। अशोक सिंह ने मामले से संबंधित कुछ पैसे दिए थे, लेकिन बदले में वह चास स्थित उनकी संपत्ति हड़पना चाहता था। उसने संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी पहले ही ले ली थी और 23 जुलाई 2024 से उन्हें बंधक बनाकर रखा था।
पता चला है कि सेक्टर-3 स्थित मकान संख्या 169 में रहने वाले अशोक सिंह पर पहले से ही चिराचास थाने में कई मामले दर्ज हैं। इलाके की एक महिला ने उनके खिलाफ उत्पीड़न, मना करने पर गाली-गलौज और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।
चिराचास पुलिस ने इस मामले में मुकदमा संख्या 101/2025 दर्ज किया है। छापेमारी के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कागजी कार्रवाई व मेडिकल जांच के बाद उसे न्यायिक हिरासत में चास जेल भेज दिया गया। सेक्टर-6 पुलिस अब अपहरण मामले में अशोक सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है। पीड़ित माँ-बेटे के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।
कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जवाहर लाल महथा ने स्पष्ट किया है कि सेक्टर-3 निवासी अशोक सिंह न तो कांग्रेस नेता हैं, न ही पार्टी कार्यकर्ता और न ही उनका कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध है। हालाँकि वह खुद को कांग्रेस नेता बताते हैं, लेकिन पार्टी की आधिकारिक सूची में उनका नाम कहीं नहीं है।