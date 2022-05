कराची में है दाऊद इब्राहिम, हसीना पारकर के बेटे ने ईडी को बताया- त्योहारों के समय डॉन की पत्नी संपर्क करती है

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 24, 2022 10:11 AM

वर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के ठाणे में भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के एक सहयोगी के नाम पर दर्ज 55 लाख रुपये के एक फ्लैट को कुर्क किया है।

