Mokama Murder: दुलारचंद हत्याकांड मामले में बाहुबली अनंत सिंह गिरफ्तार, चुनाव से पहले JD(U) को लगा झटका

Mokama Murder: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के टिकट पर मोकामा सीट पर फिर से कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे अनंत सिंह को शनिवार देर रात एक अभियान में गिरफ्तार कर लिया गया।

Mokama Murder: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा में हुई हत्या के केस में बिहार के पूर्व विधायक और जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार अनंत सिंह को शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यह कदम उठाया है। 

पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिकेय शर्मा द्वारा की गई इस गिरफ्तारी से चुनावी राज्य बिहार, खासकर कुख्यात मोकामा निर्वाचन क्षेत्र में खलबली मच गई है।

यह मामला स्थानीय कद्दावर नेता और पूर्व राजद नेता 75 वर्षीय दुलारचंद यादव की हत्या से जुड़ा है, जिन पर गुरुवार, 30 अक्टूबर को मोकामा टाल क्षेत्र में जन सुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार करते समय हमला किया गया था। यह घटना प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद हुई थी।

यादव के पोते द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में अनंत सिंह, उनके भतीजों और अन्य को सीधे तौर पर आरोपी बनाया गया है। शुरुआती रिपोर्टों में यादव को गोली लगने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि उनकी मौत फेफड़े के फटने और कई पसलियों के फ्रैक्चर के कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी फेलियर के कारण हुई थी। इससे संकेत मिलता है कि टखने में गोली लगने के बाद उन्हें कुचल दिया गया या किसी वाहन ने कुचल दिया। पुलिस ने कहा कि सिंह और उनके दो साथियों की गिरफ्तारी सबूतों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की गई, क्योंकि घटना उम्मीदवार की मौजूदगी में हुई थी।

मोकामा से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने एएनआई से टेलीफोन पर बातचीत में कहा, "यह एक अच्छा कदम है, लेकिन अगर वे पहले कार्रवाई करते तो अच्छा होता। आज वह 50 वाहनों के काफिले में घूम रहे थे और चुनाव प्रचार में भी शामिल थे। जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, तो उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था... लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब महत्वपूर्ण यह है कि पुलिस पूरे मामले की जांच कैसे करती है... यह उनके परिवार के लिए राहत की बात है।"

अनंत सिंह, जिन्हें "छोटे सरकार" के नाम से जाना जाता है, एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और मोकामा से कई बार विधायक रह चुके हैं। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जद(यू) के टिकट पर चुनावी मैदान में उनके दोबारा उतरने से यह क्षेत्र पहले ही विवाद का केंद्र बन चुका है। मोकामा, जहाँ 6 नवंबर को मतदान होना है, का जातिगत राजनीति और ताकतवर बाहुबलियों के बीच प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित संघर्षों का इतिहास रहा है।

सिंह की मुख्य प्रतिद्वंद्वी वीणा देवी हैं, जो उनके प्रतिद्वंद्वी बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी हैं और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। 

यादव मुखिया दुलारचंद यादव, भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले सिंह परिवार के ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, जिससे मौजूदा राजनीतिक लड़ाई में व्यक्तिगत और जातिगत प्रतिद्वंद्विता की गहरी जड़ें जम गई हैं। इस सीज़न में बिहार में पहली चुनावी हत्या ने जद(यू) और सत्तारूढ़ गठबंधन पर भारी दबाव बना दिया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली विपक्षी राजद ने तुरंत हिंसा की निंदा की और राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए।

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने कड़ा रुख अपनाते हुए आदर्श आचार संहिता के पालन में चूक का हवाला देते हुए पटना ग्रामीण एसपी और मोकामा रिटर्निंग ऑफिसर सहित कई स्थानीय अधिकारियों को निलंबित और स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

150 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की मदद से देर रात तक चलाए गए एक बड़े अभियान में अनंत सिंह की गिरफ़्तारी, चुनाव-पूर्व हिंसा से निपटने में प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती है, लेकिन इससे मतदान से ठीक पहले इस महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में जेडी(यू) का अभियान और भी जटिल हो गया है।

