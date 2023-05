अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को बताया '10 नंबरी', भाजपा की 9 साल की उपलब्धियों पर उठाया सवाल

Highlights अखिलेश यादव ने कहा- 9 साल के शासन में सरकार '10 नंबरी' हो गई सपा प्रमुख ने पूछा- मोदी सरकार ने यूपी में कितने एम्स बनवाए? उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की, अभी कितने स्मार्ट सिटी मौजूद हैं?

लखनऊ:समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे करने के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा कि अब 9 साल के शासन में सरकार '10 नंबरी' हो गई है। साथ ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाया।

बता दें कि '10 नम्बरी' बोलचाल की भाषा में किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो आदतन अपराधी है या जिसका चरित्र संदिग्ध है। सपा प्रमुख की यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की दो रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव के लिए मतदान के रूप में आई है, जिसके लिए भाजपा और समाजवादी पार्टी (सपा) दोनों ने लखनऊ में उम्मीदवार उतारे हैं।

यादव ने सरकार से पूछा कि उसने "उत्तर प्रदेश में कई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का वादा किया था, लेकिन उन्होंने वास्तव में कितने बनाए हैं? उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की, अभी कितने स्मार्ट सिटी मौजूद हैं?"

यादव ने केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे के लिए भुगतान नहीं किया जैसा कि उसे करना चाहिए था, उन्होंने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश को परियोजना के लिए पैसा क्यों नहीं मिला है।

#WATCH | "Now the Government (Centre) has completed its 10 years, it has become '10 numbari'. What is their achievement?..," says Samajwadi Party (SP) chief Akhilesh Yadav, in Lucknow, Uttar Pradesh pic.twitter.com/hCzIylqL8r