मिजोरम के सीएम जोरमथांगा ने की हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति की अपील, ट्वीट कर कही ये बात

Highlights मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने पड़ोसी मणिपुर में शांति की अपील की। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सीएम ने कहा कि मैं कामना और प्रार्थना करता हूं कि केंद्र सरकार मानवीय आधार पर हमारी तत्काल मदद करे।

आईजोल: मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने पड़ोसी मणिपुर में शांति की अपील की है, जहां दो महीने से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा हो रही है। जोरमथांगा ने हिंसा को खत्म करने का आह्वान करते हुए कहा, "हम बहुत सद्भावना, प्रत्याशा और आशा के साथ आशा करते हैं कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन हालात और खराब होते दिख रहे हैं। यह कब रुकेगा?"

मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मेइतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग के विरोध में राज्य के पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किए जाने के बाद पहली बार 3 मई को झड़पें हुईं।

ट्विटर पर एक लंबा पोस्ट लिखते हुए मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने कहा, "मई की शुरुआत में मणिपुर में एक क्रूर, अप्रिय और अनावश्यक घटना देखी गई। इसी क्षण, प्रातः 3:30, 4 जुलाई, 2023; ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है। हम गिनती कर रहे हैं और आज 62वां दिन है।"

उन्होंने लिखा, "मैं अपने मणिपुरी जो जातीय भाई के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, उन लोगों के लिए मेरी निरंतर प्रार्थनाएं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके घर और परिवार टूट गए हैं। दयालु प्रभु आपको इस विनाशकारी घटना से उबरने की शक्ति और बुद्धि प्रदान करें। मैं चाहता हूं कि चर्चों को जलाए जाने, क्रूर हत्याओं और सभी प्रकार की हिंसा की तस्वीरें और वीडियो क्लिप, लिंग और उम्र की परवाह किए बिना, अब और न देखूं।"

The onset of May witnessed a brutal, untoward and uncalled-for incident in Manipur. At this very moment, 3:30am, July the 4th, 2023; nothing seems to have changed. We are counting, and today is the 62nd day.



