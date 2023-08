मिजोरम: पुल ढहने से 17 मजदूरों की मौत, प्रधानमंत्री ने की मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा

आइजोल: मिजोरम के आइजोल से करीब 20 किलोमीटर दूर सैरांग इलाके में बुधवार को एक निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से कम से कम 17 मजदूरों की मौत हो गई। एनएफ रेलवे के सीपीआरओ सब्यसाची डे ने एएनआई को बताया कि रेलवे अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल का दौरा करेंगे।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने पुलिस का हवाला देते हुए बताया कि घटनास्थल पर कई अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका है, क्योंकि आइजोल से लगभग 21 किमी दूर सुबह 10 बजे के आसपास जब यह घटना हुई, तब 35-40 कर्मचारी मौजूद थे। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

सीएम जोरमथांगा ने ट्वीट करते हुए लिखा, "आइजोल के निकट सायरांग में निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज आज ढह गया; कम से कम 17 श्रमिकों की मौत: बचाव कार्य जारी। इस त्रासदी से बहुत दुखी और प्रभावित हूं।' मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बचाव कार्यों में मदद के लिए बड़ी संख्या में सामने आए लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की।

