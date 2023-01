मिशन 2024 लोकसभा चुनाव: कांग्रेस, एनसीपी और ठाकरे पर हमला, नड्डा बोले-महाविकास अगाड़ी सरकार में DBT चलाई थी, जिसका अर्थ था...

Highlights गौरतलब है कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार आई तब से राज्य में 3.75 लाख करोड़ का FDI आया है। हम इस JAM से राजनीति में डिजिटल स्वच्छता ला रहे हैं।

चंद्रपुरः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र से 18 ‘‘मुश्किल’’ सीट जीतने की पार्टी की योजना के तहत सोमवार को चंद्रपुर से अभियान की शुरुआत की। पूर्व महाविकास अगाड़ी सरकार पर हमला किया।

नड्डा पूर्वी महाराष्ट्र के चंद्रपुर और मराठवाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद में रैली को संबोधित करेंगे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा चंद्रपुर सीट से चुनाव हार गई थी और कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। फिलहाल महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास लोकसभा की यही एकमात्र सीट है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट हैं।

नड्डा ने कहा कि हमने DBT चलाई जिसका अर्थ है Direct Benefit Transfer, जबकि एक DBT इन्होंने भी चलाई थी जिसका अर्थ था-Dealership, Brokerage और Transfer। राजनीति में कौन शुभचिंतक है और कौन केवल घड़ियाली आंसू बहा कर आपके हकों का दोहन कर रहा है, जनता को इसे समझना चाहिए।

चंद्रपुर में नड्डा ने कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार आई तब से राज्य में 3.75 लाख करोड़ का FDI आया है। सत्ता के लालच में शिवसेना ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और उन लोगों के साथ खड़े हो गए जिनके खिलाफ बाला साहेब हमेशा लड़ते रहे। ऐसे लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी।

जो महाराष्ट्र अपनी शौर्य, वीरता के लिए जाना जाता था आज सत्ता के लिए उस समय की उद्धव की शिवसेना ने उन लोगों का साथ दिया, जिनके ख़िलाफ़ बाला साहब देवरस लड़ते रहे। एक हमारा JAM जनधन, ,आधार औक मोबाइल है। हम इस JAM से राजनीति में डिजिटल स्वच्छता ला रहे हैं।

You saw how Sadhus were treated in Palghar and the son of Hindu Hriday Samrat didn't hand over the inquiry to CBI due to pressure from NCP & Congress: BJP chief JP Nadda in Chandrapur, Maharashtra pic.twitter.com/R40RWCvSxm