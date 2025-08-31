UPSC की फाइनल मेरिट लिस्ट से चूक गए? 'मन की बात' में पीएम मोदी ने उम्मीदवारों के लिए 'प्रतिभा सेतु' की घोषणा की; जानें इसके बारे में...

Mann Ki Baat: मन की बात के 125वें एपिसोड में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, 'प्रतिभा सेतु' के शुभारंभ की घोषणा की। जिसे यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अंतिम मेरिट सूची में जगह बनाने के करीब तो थे, लेकिन जगह नहीं बना पाए।

यूपीएससी परीक्षा को भारत की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक बताते हुए, पीएम मोदी ने ऐसे कई उम्मीदवारों के दृढ़ संकल्प और प्रेरणादायक सफ़र पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, "मेरे प्यारे देशवासियों, आपने यूपीएससी का नाम तो सुना ही होगा। यह संस्था देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक, सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करती है। हम सभी ने सिविल सेवा के टॉपर्स से कई प्रेरक कहानियाँ सुनी हैं। ये युवा कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करते हैं और अपनी कड़ी मेहनत से इस सेवा में जगह बनाते हैं, लेकिन साथियों, यूपीएससी परीक्षा का एक और सच भी है।"

उन्होंने आगे कहा, "हज़ारों ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो बहुत काबिल होते हैं; उनकी मेहनत किसी से कम नहीं होती, लेकिन वे थोड़े से अंतर से अंतिम सूची में नहीं पहुँच पाते। इन उम्मीदवारों को अन्य परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। इसमें उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता है। इसीलिए, अब ऐसे मेहनती छात्रों के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है और इसका नाम 'प्रतिभा सेतु' है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "प्रतिभा सेतु' उन उम्मीदवारों का डेटा संग्रहीत करता है जिन्होंने यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के सभी चरण पास कर लिए, लेकिन उनका नाम अंतिम मेरिट सूची में नहीं आया।"

प्रधानमंत्री ने अपने "मन की बात" संबोधन में कहा कि 'प्रतिभा सेतु' के डेटाबैंक में पहले से ही 10,000 से ज़्यादा ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं का विवरण मौजूद है, जिनका उपयोग भविष्य के अवसरों के लिए किया जा सकता है।

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 7 अगस्त को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि यूपीएससी ने हाल ही में प्रतिभा-सेतु पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर निजी कंपनियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अन्य संगठन अपने संगठनों में भर्ती के लिए गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों का विवरण प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि 50,910 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए और 33,950 का चयन नहीं हुआ।

