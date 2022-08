सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक पाकिस्तानी और 7 भारतीय यूट्यूब चैनलों को किया ब्लॉक, जानें वजह

Highlights आईटी नियम, 2021 के तहत भारत सरकार ने पाकिस्तान के एक और सात भारतीय यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनलों को 114 करोड़ से अधिक बार देखा गया और इनके 85 लाख 73 हजार सब्सक्राइबर्स थे। मंत्रालय ने कहा कि यूट्यूब पर ब्लॉक्ड चैनलों द्वारा फेक भारत विरोधी सामग्री का मुद्रीकरण किया जा रहा था।

नई दिल्ली: भारत सरकार ने आईटी नियम, 2021 के तहत पाकिस्तान के एक और सात भारतीय यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनलों को 114 करोड़ से अधिक बार देखा गया और इनके 85 लाख 73 हजार सब्सक्राइबर्स थे। मंत्रालय ने आगे कहा कि यूट्यूब पर ब्लॉक्ड चैनलों द्वारा फेक भारत विरोधी सामग्री का मुद्रीकरण किया जा रहा था।

अप्रैल में मंत्रालय ने भारत विरोधी कंटेंट फैलाने के लिए 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया था। इनमें से 6 पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे। इनमें से 10 चैनल भारत के थे और मंत्रालय ने कहा था कि चैनल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामलों और देश में सांप्रदायिक सद्भाव से जुड़े मामलों पर फर्जी खबरें फैला रहे हैं। मंत्रालय ने एक बयान में यह भी कहा था कि चैनलों ने सरकार को कोई सूचना नहीं दी थी, जैसा कि आईटी नियम 2021 के लिए जरूरी है।

