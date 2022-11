जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा- "भारत में हर एक मिनट में 30 बच्चे पैदा..."

Highlights रविवार को गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में हर एक मिनट में 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं अपने बयान में उन्होंने कहा, जनसंख्या नियंत्रण बिल को धर्म या संप्रदाय के बिना सभी पर लागू किया जाना चाहिए केंद्रीय मंत्री ने कहा - जो इस कानून का पालन नहीं करे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए

नई दिल्ली: अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बयान जारी किया है। रविवार को गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में हर एक मिनट में 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है।

अपने बयान में उन्होंने कहा, जनसंख्या नियंत्रण बिल को धर्म या संप्रदाय के बिना सभी पर लागू किया जाना चाहिए। यहां उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि जो इसका पालन नहीं करे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए। उनके मताधिकार को वापस ले लिया जाए। भाजपा नेता ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा, चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई। हम उनसे कैसे सामना करेंगे।

उन्होंने सीमित संसाधनों की उपलब्धता का हवाला देते हुए इस विधेयक के क्रियान्वयन को 'महत्वपूर्ण' करार दिया। गिरिराज सिंह ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण विधेयक महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन हैं। चीन ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 'एक बच्चे की नीति' लागू की और इस तरह विकास हासिल किया।'

Population control bill is crucial, we've limited resources. China implemented 'one child policy', controlled population & achieved development. China has 10 children born a minute while India has 30 children born a minute,how'll we compete with China:Union minister Giriraj Singh pic.twitter.com/cxSEGc2AHA