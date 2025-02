Milkipur Upchunav: मिल्कीपुर उपचुनाव में खूब पड़े वोट?, 2022 में 51.84% वोट से काफी अधिक!, भाजपा के चंद्रभान पासवान और सपा के अजीत प्रसाद में मुकाबला 

Highlights मतदान पूरा होने के बाद ही इस बारे में प्रतिक्रिया देंगे. बीते वर्षों में सिर्फ एक बार इस सीट पर भाजपा को जीत हासिल हुई है. अखिलेश यादव सीट को जीत कर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं.

Milkipur Upchunav: फैजाबाद संसदीय क्षेत्र की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बुधवार को मतदान एक नया रिकॉर्ड बन गया. शाम 5 बजे तह इस सीट पर 65.25 फीसदी से ज्यादा वोट पड़ गए. जबकि वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में तब 51.84 फीसदी वोट ही पड़े थे. बढ़े हुए इस मतदान को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता खासे उत्साहित है. उनका दावा है कि सपा इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने में सफल होगी. फिलहाल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं. उनका कहना है कि मतदान पूरा होने के बाद ही इस बारे में प्रतिक्रिया देंगे.

By-poll | Erode (East) records 64.02% and Milkipur records 65.25% voter turnout till 5 pm, as per Election Commission of India pic.twitter.com/AOdCglyoCx