भाजपा पर हमलावर हुईं महबूबा मुफ्ती, कहा- आपने संविधान को नष्ट कर दिया

Highlights महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक आप कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं करेंगे, तब तक आप यहां कितने भी सैनिक भेज दें, आपको कोई परिणाम नहीं दिखेगा। इस साल दूसरी बार पीडीपी अध्यख महबूबा मुफ्ती को अपना आवास खाली करने के लिए कहा गया है। इस बार 24 घंटे के नोटिस के साथ उन्हें सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है।

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "कश्मीर अपने संविधान के माध्यम से भारत से जुड़ा हुआ है। लेकिन आपने (भाजपा) संविधान को नष्ट कर दिया। भारत भाजपा का नहीं है। जब तक आप कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं करेंगे, तब तक आप यहां कितने भी सैनिक भेज दें, आपको कोई परिणाम नहीं दिखेगा।"

बता दें कि इस साल दूसरी बार पीडीपी अध्यख महबूबा मुफ्ती को अपना आवास खाली करने के लिए कहा गया है। इस बार 24 घंटे के नोटिस के साथ उन्हें सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है। अधिकारियों ने मुफ्ती से दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के खानबल क्षेत्र में अपने हाउसिंग कॉलोनी क्वार्टर को खाली करने के लिए कहा। यह घर उन्हें सरकार ने आवंटित किया था।

Kashmir is connected to India through its Constitution. But you've (BJP) destroyed the Constitution. India doesn't belong to BJP. Till the time you don't resolve the Kashmir issue, you won't see any results no matter how many troops you send here: Mehbooba Mufti, PDP, in Srinagar pic.twitter.com/lMpigRGZF7