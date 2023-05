महबूबा मुफ्ती ने की यासीन मलिक की सजा पर पुनर्विचार की मांग, एनआईए ने अदालत से मौत की सजा सुनाने का अनुरोध किया है

Highlights महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक के समर्थन में बयान दिया कहा- यासीन मलिक के मामले की समीक्षा और पुनर्विचार अवश्य किया जाना चाहिए एनआईए ने मलिक को मौत की सजा सुनाये जाने का अदालत से अनुरोध किया है

नई दिल्ली: पीडीपी प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के समर्थन में बयान दिया है। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक के मामले की समीक्षा और पुनर्विचार अवश्य किया जाना चाहिए क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक प्रधानमंत्री के हत्यारे की भी सजा माफ कर दी जाती है।

In a democracy like India where even the assassins of a PM were pardoned, the case of a political prisoner like Yasin Malik must be reviewed & reconsidered. The new political ikhwan gleefully supporting his hanging are a grave threat to our collective rights. pic.twitter.com/dKD7GFe5kz