भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व मंत्री लाल सिंह के शामिल होने पर महबूबा ने दी प्रतिक्रिया, कहा- मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि...

Highlights मुफ्ती ने कहा कि राहुल गांधी सड़कों पर हैं, हजारों लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और वह देश का ताना-बाना बुनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सांप्रदायिक राजनीति का सबसे ज्यादा खामियाजा जम्मू-कश्मीर को भुगतना पड़ा।

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि जोशीमठ में क्या हुआ, चार धाम तक सड़कें बनाने, सुरंग खोदने और बिजली परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए वहां के माहौल के साथ खिलवाड़ किया गया, भगवान न करे कल हमारे साथ ऐसा हो। यहां जंगलों में सड़कें बन रही हैं और उनकी संख्या की कोई सीमा नहीं है।

What happened in Joshimath, the environment there was toyed with by building roads to Char Dham, digging tunnels & setting up power projects, God forbid this happens to us tomorrow. Here roads are being built in jungles & there's no limit on their number: PDP chief Mehbooba Mufti pic.twitter.com/K136x5CarW — ANI (@ANI) January 18, 2023

वहीं, 2018 कठुआ दुष्कर्म मामले में आरोपियों का समर्थन करने वाले पूर्व मंत्री लाल सिंह के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राहुल गांधी सड़कों पर हैं, हजारों लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और वह देश का ताना-बाना बुनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि कौन उनके साथ जुड़ रहा है, क्या मायने रखता है मकसद क्या है।

J&K had to suffer the most due to communal politics. I think there was no other option for Congress besides Bharat Jodo Yatra, to reclaim their legacy, idea of India, secular & democratic India. So, we welcome Bharat Jodo Yatra & we'll participate in it: PDP chief Mehbooba Mufti pic.twitter.com/QU1fai2cmW — ANI (@ANI) January 18, 2023

उन्होंने आगे कहा कि सांप्रदायिक राजनीति का सबसे ज्यादा खामियाजा जम्मू-कश्मीर को भुगतना पड़ा। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास अपनी विरासत, भारत के विचार, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत को पुनः प्राप्त करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हैं और हम इसमें भाग लेंगे।

He brings a message of love & peace at a time when the country is being fuelled by hatred. We welcome his efforts to heal these wounds. https://t.co/9Ob9Eh9YGa — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) January 18, 2023

बता दें कि इससे पहले बुधवार सुबह को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए लिखा था, "वह ऐसे समय में प्रेम और शांति का संदेश लेकर आए हैं जब देश में नफरत की आग भड़क रही है। हम इन घावों को भरने के उनके प्रयासों का स्वागत करते हैं।" मालूम हो, पिछले महीने मुफ्ती ने कहा था कि मुझे आज कश्मीर में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है।

Ive been formally invited to join @RahulGandhi ji for his Bharat Jodo Yatra in Kashmir today. Salute his indomitable courage & I believe it is my duty to stand with someone who has the courage to challenge fascist forces. Will be joining him in his march towards a better India. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) December 27, 2022

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए ये भी कहा था कि उनके अदम्य साहस को सलाम और मेरा मानना ​​है कि फासीवादी ताकतों को चुनौती देने का साहस रखने वाले के साथ खड़ा होना मेरा कर्तव्य है। बेहतर भारत की ओर उनके मार्च में शामिल होंगे।

