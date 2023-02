Meghalaya Elections 2023: अब 60 नहीं 59 सीटों पर होगा मतदान, एचडीआर लिंगदोह के निधन के बाद चुनाव आयोग ने लिया फैसला

Highlights एचडीआर लिंगदोह का कल चुनाव प्रचार के दौरान अचानक गिरने से निधन हो गया था। लिंगदोह के निधन के मद्देनजर 60 में से 59 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराया जाएगा। केन्‍द्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे

Meghalaya Elections 2023: मेघालय में युनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी – यू डी पी के उम्‍मीदवार एच डोनकूपर राय लिंगदोह के निधन के बाद सोहियोंग विधानसभा चुनाव स्‍थगित कर दी गई है। एचडीआर लिंगदोह का कल चुनाव प्रचार के दौरान अचानक गिरने से निधन हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के पूर्व गृह मंत्री और सोहियोंग निर्वाचन क्षेत्र से यूडीपी उम्मीदवार एचडीआर लिंगदोह के निधन के मद्देनजर 60 में से 59 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराया जाएगा।

गौरतलब है कि सोहियोंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के छह उम्‍मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज्‍य में 27 फरवरी को मतदान होने हैं। इस दौरान राज्‍य में प्रचार अभियान जोरों पर है। केन्‍द्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय में तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे जिनमें शिलांग के गोरखा पाठशाला और गोल्‍फ क्‍लब फील्‍ड की जनसभा भी शामिल हैं।

#MeghalayaElections2023 | Polls will be conducted in 59 out of 60 constituencies in wake of the demise of HDR Lyngdoh, state's ex-Home Minister & UDP candidate from Sohiong constituency.



HDR Lyngdoh passed away yesterday after he suddenly collapsed during election campaigning.