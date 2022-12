Meghalaya Assembly Elections 2023: एनपीपी और टीएमसी को झटका, असम सीएम के सामने चार विधायक भाजपा में शामिल

Highlights कुल चार विधायकों ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया। एनपीपी की फेरलिन संगमा और बेनेडिक्ट मारक, तृणमूल कांग्रेस के एचएम शांगप्लीयांग और निर्दलीय सैम्युएल संगमा शामिल हैं। विधायकों के साथ आने से राज्य में भाजपा ने एक नयी शुरुआत की है।

Meghalaya Assembly Elections 2023: मेघालय में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सत्ताधारी नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के दो और विपक्षी तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक सहित कुल चार विधायकों ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, भाजपा के राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की मौजूदगी में इन विधायकों ने यहां पार्टी मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। जिन चार विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, उनमें एनपीपी की फेरलिन संगमा और बेनेडिक्ट मारक, तृणमूल कांग्रेस के एचएम शांगप्लीयांग और निर्दलीय सैम्युएल संगमा शामिल हैं।

असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन पूर्वोत्तर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मेघालय के चार मौजूदा विधायक एक साथ भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे विधायकों के साथ आने से राज्य में भाजपा ने एक नयी शुरुआत की है। ज्ञात हो कि 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 60 में से सिर्फ दो ही सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी।

Delhi | Four MLAs from Meghalaya - Ferlin Sangma, Samuel Sangma, Benedic Marak and HM Shangpliang - join BJP at the party headquarters in New Delhi. pic.twitter.com/YQpTPuRaK7