दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां होंगी सस्ती, सरकार ने इन दवाओं से हटाया कस्टम ड्यूटी, जानें पूरा आदेश

नई दिल्ली: भारत सरकार ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित उन लोगों को बड़ी राहत दी है जो अपने इलाज के लिए विदेश से दवाइयां इंपोर्ट कर मंगवाते है। सरकार के आदेश के अनुसार, ऐसे लोग जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है उनके निजी इस्तेमाल के लिए विदेश से मंगाई गई दवाओं पर कोई कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) नहीं लगेगा।

सरकार ने नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी 2021 के तहत लिस्टेड सभी रेयर बीमारियों के लिए यह छूट दी है। आपको बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक छोटे लड़के के लिए विदेश से मंगाई गई दवाई पर से सात लाख का जीएसटी को माफ कर दिया था।

वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत जो भी रेयर बीमारियां लिस्टेड है उनके इलाज के लिए विदेश से मंगाई जाने वाली दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी खत्म को खत्म कर दिया गया है। बता दें कि यह छूट केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए दिया गया है। यही नहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए मंगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों पर भी यह नियन लागू होगा और उन्हें भी छूट मिलेगी।

The Central Government has given full exemption from basic customs duty on all drugs and Food for Special Medical Purposes imported for personal use for the treatment of all Rare Diseases listed under the National Policy for Rare Diseases 2021 through a general exemption… pic.twitter.com/RJSkm9IZZl