MCD poll: भाजपा AAP से डरती है, चुनाव नहीं कराना चाहते, सीएम केजरीवाल बोले-जनतंत्र के खिलाफ, हम कोर्ट भी जा सकते हैं...

Highlights भाजपा AAP से डरती है। वो चुनाव नहीं कराना चाहते। जनतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का चुनाव कराने की अनुमति नहीं दे रही है।

नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला किया। सीएम ने कहा कि आज सदन में नगर निगम के चुनावों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने बिल लाकर तीनों निगमों के एकीकरण के नाम पर चुनाव टाले हैं।

सीएम केजरीवाल ने कहा कि बिल पास होने के बाद कहा गया था कि परिसीमन आयोग बनाएंगे और फिर चुनाव होंगे। एकीकरण को हुए भी लगभग 1.5 महीना हो गया है। लेकिन अभी तक परिसीमन आयोग बनाया ही नहीं और न ही इनका बनाने का मन है।

The BJP is terrified of the AAP in Delhi. They don't want to hold the election. This is undemocratic. If needed, we would take the matter to the Court: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/RFiHmHVkb7