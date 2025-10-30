4 नवंबर से लाडलेय ठाकुर संग राधारानी अष्ट सखी परिक्रमा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 30, 2025 11:34 IST2025-10-30T11:34:08+5:302025-10-30T11:34:47+5:30

विलुप्त ब्रज की पुनर्स्थापना करने वाले नारद अवतार ब्रजाचार्य महाप्रभु श्रील नारायण भट्ट  जी के आराध्य लाडलेय ठाकुर संग बृजवासियों की श्रीराधा रानी अष्ट सखी गांवों की दो दिवसीय कार्तिक परिक्रमा 4 नवंबर से प्रियाकुंड से शुरू होगी और 5 नवंबर को पूर्ण होगी। 

Highlightsसाफ-सफाई, श्रद्धालुओं की सुविधा, पेयजल, चिकित्सा एवं सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई।परिक्रमा को और अधिक आध्यात्मिक, अनुशासित एवं सांस्कृतिक माहौल में संपन्न कराया जाएगा।

मथुराःबजाचार्य महाप्रभु नारायण भट्ट जी द्वारा स्थापित परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष कार्तिक मास में होने वाली दो दिवसीय राधारानी अष्ट सखी परिक्रमा की तैयारी  को भव्य एवं ऐतिहासिक स्वरूप देने के उद्देश्य से  ऊंचागांव बजाचार्य पीठ स्थित दाऊजी मंदिर में  बैठक चेयरमैन प्रतिनिधि पदम फौजी की अध्य्क्षता में संपन्न हुई। बैठक में 4 नवंबर से शुरू होने वाली दो दिवसीय परिक्रमा मार्ग की साफ-सफाई, श्रद्धालुओं की सुविधा, पेयजल, चिकित्सा एवं सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई।

निर्णय लिया गया कि इस बार परिक्रमा को और अधिक आध्यात्मिक, अनुशासित एवं सांस्कृतिक माहौल में संपन्न कराया जाएगा। ज्ञात रहे विलुप्त ब्रज की पुनर्स्थापना करने वाले नारद अवतार ब्रजाचार्य महाप्रभु श्रील नारायण भट्ट  जी के आराध्य लाडलेय ठाकुर संग बृजवासियों की श्रीराधा रानी अष्ट सखी गांवों की दो दिवसीय कार्तिक परिक्रमा 4 नवंबर से प्रियाकुंड से शुरू होगी और 5 नवंबर को पूर्ण होगी। 

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि राधारानी अष्टसखी परिक्रमा ब्रज की सांस्कृतिक पहचान और आस्था का प्रतीक है। इस पावन परिक्रमा में हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे। इस अवसर पर ब्रजाचार्य पीठ के पीठाधीश गोस्वामी श्री उपेंद्र नारायण भट्ट, ललिता पीठाधीश गोस्वामी कृष्णानंद  भट्ट, पीठ के प्रवक्ता गोस्वामी घनश्याम राज भट्ट , डॉ सुभाष तोमर, चौधरी किशन गुर्जर, गोविंद मुनीम, विजेंद्र परमार, महेंद्र परमार, अनिल खत्री, राजेंद्र हंस, मिल्खा ग्रुप सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

