आरक्षण के मुद्दे को लेकर कर्नाटक में भारी विरोध प्रदर्शन, पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के घर पर हमला

Highlights कर्नाटक के शिवमोग्गा में बंजारा समुदाय द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन पूर्व सीएम बीएस येदुरिप्पा के घर पर बंजारा समुदाय ने किया पथराव पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शकारियों पर किया लाठीचार्ज

शिवमोग्गा: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के घर सोमवार को हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि बंजारा समुदाय के सदस्यों द्वारा येदियुरप्पा के घर दोपहर को भारी प्रदर्शन और पथराव किया गया।

बंजारा समुदाय अनुसूचित जनजाति समुदाय को आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ बंजारा समुदाय बड़े पैमाने पर विरोध कर रहा है।

देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया और आंदोलनकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के आवास के आवास पर पथराव किया तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

BS Yediyurappa's house attacked in Shivamogga, Karnataka by members of the Banjara community.

