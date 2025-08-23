VIDEO: भारी बारिश के बीच जयपुर के आमेर किले की 200 फीट लंबी दीवार ढही
By रुस्तम राणा | Updated: August 23, 2025 18:18 IST2025-08-23T18:18:15+5:302025-08-23T18:18:15+5:30
वीडियो में आमेर किले की दीवार का एक बड़ा हिस्सा भारी बारिश के बीच ढहकर मलबे के ढेर में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहा है। प्राचीन संरचना से पानी की धार बहती देखी जा सकती है।
जयपुर: राजस्थान के जयपुर स्थित ऐतिहासिक आमेर किले की 200 फीट लंबी दीवार शनिवार को ढह गई। समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में आमेर किले की दीवार का एक बड़ा हिस्सा भारी बारिश के बीच ढहकर मलबे के ढेर में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहा है। प्राचीन संरचना से पानी की धार बहती देखी जा सकती है।
VIDEO | Jaipur, Rajasthan: 200-feet long wall collapses in Amer Fort.— Press Trust of India (@PTI_News) August 23, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/71ctptxqd6