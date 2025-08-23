VIDEO: भारी बारिश के बीच जयपुर के आमेर किले की 200 फीट लंबी दीवार ढही

August 23, 2025

वीडियो में आमेर किले की दीवार का एक बड़ा हिस्सा भारी बारिश के बीच ढहकर मलबे के ढेर में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहा है। प्राचीन संरचना से पानी की धार बहती देखी जा सकती है।

जयपुर: राजस्थान के जयपुर स्थित ऐतिहासिक आमेर किले की 200 फीट लंबी दीवार शनिवार को ढह गई। समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में आमेर किले की दीवार का एक बड़ा हिस्सा भारी बारिश के बीच ढहकर मलबे के ढेर में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहा है। प्राचीन संरचना से पानी की धार बहती देखी जा सकती है।

